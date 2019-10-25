Два фаната «Ливерпуля» по ошибке приехали на матч с «Генком» в Гент

Два болельщика «Ливерпуля» из-за собственной невнимательности не смогли попасть на выездной матч группового турнира Лиги чемпионов против «Генка» (4:1), сообщает BBC. Фанаты действующих обладателей трофея поехали в Бельгию, однако не в Генк, а в Гент.

Роб из Лондона и Ли из Лестера заплатили каждый примерно по 200 евро за билеты на матч и на поезд и приехали в город в 152 километрах от места проведения встречи.

— Когда мы приехали, мы не увидели других болельщиков «Ливерпуля», что навело на нас подозрения, — рассказал Роб. — Когда мы пообедали примерно за час до матча, мы сказали одному из официантов, который был болельщиком «Гента»: «Мы играем с вами сегодня», и он ответил: «Нет, не играете». И тогда мы поняли, что допустили ошибку.

Мы уже выпили несколько кружек пива, так что ехать сами не могли. Даже если бы мы взяли такси, ехать надо было 150 километров. Игру мы посмотрели в ирландском пабе с группой приятных людей и получили удовольствие.

Это не первый подобный случай. Например, в апреле фанат «Бенфики» поехал на игру с «Франкфуртом», однако прибыл не во Франкфурт-на-Майне, а в небольшой городок Франкфурт-на-Одере.