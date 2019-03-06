Душан Тадич: "Возможно, это лучший футбол, в который я когда-либо играл"

Нападающий "Аякса" Душан Тадич после победы над "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что показывает свой лучший футбол. На счету 30-летнего серба две голевые передачи и гол.

- Возможно, это лучший футбол, в который я когда-либо играл, - цитирует официальный сайт УЕФА Тадича. - Мы победили лучший клуб в мире. Я очень горжусь и думаю, что мы порадовали многих людей. В футболе просто нужно расслабиться и наслаждаться игрой.