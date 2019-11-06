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Душан Тадич — о матче с «Челси»: «Арбитр украл у «Аякса» все»

19:11
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Полузащитник «Аякса» Душан Тадич обвинил арбитра Джанлуку Рокки в плохом судействе матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (4:4).

— Мы были лучшей командой на поле, — цитирует Тадича Football Italia. — Мы разочарованы, потому что мы должны говорить об «Аяксе» и нашей красивой игре, но не можем, потому что этот парень Рокки украл у нас все.
Я не люблю искать оправдания или говорить о других людях. Мы должны сказать о превосходстве над «Челси», но не можем, потому что кто-то все разрушил.

«Аякс» до 63-й минуты встречи вел со счетом 4:1. На 68-й минуте Рокки удалил Дэйли Блинда, назначив пенальти, а через минуту красную карточку за разговоры получил Джоэл Фелтман.

«Аякс», «Челси» и «Валенсия» имеют по 7 очков в группе H. У «Лилля», идущего на последнем месте, один балл.

Челси — Аякс

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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