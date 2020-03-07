Душан Тадич: «Если бы «Аякс» вышел в финал, то обыграл бы «Ливерпуль»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич рассказал о полуфинале Лиги чемпионов-2018/19, где команда уступила «Тоттенхэму».

Первый матч завершился победой амстердамцев. Во второй встрече «Аякс» вел со счетом 2:0, но пропустил три мяча и не вышел в финал турнира.

— Я бы многое отдал, чтобы стереть тот матч из памяти, но не могу забыть о нем, — приводит слова Тадича B92. — До сих пор вспоминаю игру с «Тоттенхэмом» и пытаюсь понять, как мы могли проиграть. Если бы мы вышли в финал, то обыграли бы «Ливерпуль». Мы играли лучше «Тоттенхэма». «Аякс» был настолько уверен в себе, что у соперника не нашлось бы адекватной защиты.