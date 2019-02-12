Душан Тадич: "Аякс" переживает не лучший момент, нам нужно собраться с силами"

Форвард "Аякса" Душан Тадич - о матче с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Мы переживаем не лучший момент, но это футбол, иногда ты проигрываешь. Нам тоже тяжело принимать эти поражения. Но завтра следующий матч. Необходимо проявить себя в этом великолепном турнире, собраться с силами, как бы это ни было сложно, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Важна ли для меня борьба за первое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Вовсе нет. Я никогда не гонюсь за индивидуальными призами, потому что считаю команду гораздо важнее. Я всегда стараюсь делать так, чтобы моя команда побеждала, а остальное происходит параллельно.

Матч "Аякс" - "Реал" состоится" 13 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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