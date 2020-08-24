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«Думаю, мы уступили незаслуженно». Эррера — о поражении «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

00:45
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера подвел итоги финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

— Сейчас нам следует подумать и вспомнить, как многого мы добились в этом сезоне, какой коллектив у нас сложился, — приводит слова Эрреры официальный сайт УЕФА. — Мы выиграли четыре трофея, но уступили в финале Лиги чемпионов. Я думаю, уступили незаслуженно.

Будет сложно заснуть, даже говорить сейчас сложно. Сложно объяснить произошедшее. Но уже завтра я — и, уверен, мои партнеры по команде — начнем все с начала.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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