Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера подвел итоги финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

— Сейчас нам следует подумать и вспомнить, как многого мы добились в этом сезоне, какой коллектив у нас сложился, — приводит слова Эрреры официальный сайт УЕФА. — Мы выиграли четыре трофея, но уступили в финале Лиги чемпионов. Я думаю, уступили незаслуженно.

Будет сложно заснуть, даже говорить сейчас сложно. Сложно объяснить произошедшее. Но уже завтра я — и, уверен, мои партнеры по команде — начнем все с начала.