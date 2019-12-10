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Дуглас Сантос считает, что Ракицкого будет сильно не хватать «Зениту в матче с «Бенфикой»

22:47
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия), начало — в 23.00 (мск).

— Внутри команды не разговаривали о раскладах в группе, — сказал Дуглас Сантос в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сконцентрированы только на этом матче. Знаем, что можем выиграть сегодня. Думаем только об этом. Отсутствие Ракицкого? Да, конечно, его будет сильно не хватать. Помимо харизмы, у него богатый опыт, но у нас есть игроки , которые могут его заменить.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» — «Зенит».

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Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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