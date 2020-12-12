Дуглас Сантос не считает провальным выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не считает выступление «Зенита» в Лиге чемпионов-2020/21 провальным.

— В первом домашнем матче с «Брюгге» мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть, — приводит «Матч ТВ» слова Сантоса. — Реально было взять три очка на «Газпром Арене» и с «Лацио». Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали совершенно другие вопросы. Поэтому я совершенно точно не назову все это провалом. Однако очевидно, что сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.

— В чем главные причины подобного результата?

— Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.

— Хоть один плюс в этой еврокампании выделить для «Зенита» сможете?

— Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен еще лучше работать и исправлять допущенные ошибки. И таким образом становиться лучше.

«Зенит» занял последнее место в группе F Лиги чемпионов, набрав 1 очко по итогам 6 матчей. Команда из Санкт-Петербурга дважды проиграла «Брюгге» и дортмундской «Боруссии», один раз проиграла «Лацио» и один раз сыграла с римлянами вничью.