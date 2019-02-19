Дуглас Коста не сыграет с "Атлетико" из-за травмы

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Он не попал в заявку команды. Ранее футболист получил травму.

Также стало известно, что из-за проблем с сердцем пропустит матч другой игрок средней линии Сами Хедира.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" пройдет в среду, 20 февраля. Встреча состоится в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано". Она начнется в 23:00 по московскому времени.

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