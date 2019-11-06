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Дуглас Коста: «Это один из моих самых важных голов за «Ювентус»

23:29
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Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста поделился эмоциями от победного гола в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1).

— Это один из моих самых важных голов за «Ювентус», — цитирует Косту Sky Sport. — Я счастлив, что вышел и помог команде. Несмотря на холод, мы играли как единая команда, что позволило нам одержать победу.

«Ювентус» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В активе туринцев 10 очков, подопечные Юрия Семина с 3 очками располагаются на третьем месте в группе D.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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