Дуглас Коста: «Это один из моих самых важных голов за «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста поделился эмоциями от победного гола в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1).

— Это один из моих самых важных голов за «Ювентус», — цитирует Косту Sky Sport. — Я счастлив, что вышел и помог команде. Несмотря на холод, мы играли как единая команда, что позволило нам одержать победу.

«Ювентус» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В активе туринцев 10 очков, подопечные Юрия Семина с 3 очками располагаются на третьем месте в группе D.

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