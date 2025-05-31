Дуэ заменили после дубля и голевой передачи в финале Лиги чемпионов

Нападающего «ПСЖ» Дезире Дуэ заменили в матче против «Интера» в финале Лиги чемпионов.

На 66-й минуте 19-летнего француза при счете 3:0 в пользу парижан заменил Брэдли Барколя. Дуэ оформил дубль и сделал голевую передачу в финале Лиги чемпионов. После второго гола нападающий снял футболку и получил желтую карточку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Интер».

Лига чемпионов. Финал.

31 мая 2025, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)

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