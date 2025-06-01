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Дуэ — о победе в Лиге чемпионов: «Мы переписали историю «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Интером» (5:0).

«Я не могу поверить в то, что произошло сегодня вечером. Мы вошли в историю клуба, французского и европейского футбола. Это был великолепный сезон. У нас отличная команда, и мы показали это сегодня вечером. Мы хотим совершенствоваться и продолжать усердно работать. У нас отличный тренер, отличная команда.

Мне все еще нужно осознать, что мы выиграли Лигу чемпионов и переписали историю этого клуба. У этого клуба есть амбиции. Мы отличная команда, и мы это показали. Это просто великолепно», — приводит слова Дуэ официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Дезире Дуэ
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