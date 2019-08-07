Дубль Седерлунда принес "Русенборгу" победу над "Марибором"

"Русенборг" на выезде обыграл "Марибор" (3:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В составе победителей Александр Седерлунд. Ответный матч состоится 13 августа.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Первый матч
"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:3 (0:0)
Голы: Седерлунд, 50 (0:1). Седерлунд, 64 (0:2). Таварес, 70 (1:2). Йенсен, 71 (1:3).
"Марибор": Пирич, Вилер, Милец, Ивкович, Перичич, Врховец, Кронаветер, Пихлер, Котник (Крамарич, 85), Таварес, Хотич (Пожег Ванцаш, 64).
"Русенборг": Хансен, Региниуссен (Вальсвик, 14), Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Осен (Троннсен, 80), Лундемо, Седерлунд (Хелланн, 68), Акинтола, Адегбенро.
Предупреждения: Милец, 7. Адегбенро, 23. Пихлер, 50.
Судья: Летексье (Франция).
7 августа. Марибор. Стадион "Людски врт".
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