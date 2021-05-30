Дрогба поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поздравил команду с победой в Лиге чемпионов.

«Мы верили!» — написал Дрогба у себя в Twitter, опубликовав фотографию футболистов команды с трофеем.

В финале Лиги чемпионов-2020/21 «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Лондонский клуб выиграл ЛЧ во второй раз в истории.

В первый раз в истории «Челси» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/12. Тогда «синие» победили «Баварию» (1:1, 4:3 — по пенальти). В той встрече Дидье Дрогба сравнял счет на 88-й минуте и перевел игру в дополнительное время.