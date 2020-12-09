Дрогба поблагодарил футболистов «ПСЖ» и «Истанбула» за уход с поля из-за расистского скандала
Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба отреагировал на расистский скандал в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».
«Спасибо Демба Ба и Пьеру Вебо за то, что выступили, спасибо игрокам за то, что покинули поле», — написал у себя в Twitter Дрогба, опубликовав видео инцидента и картинку с надписью «Нет расизму».
#notoracisim @UEFAcom @FIFAcom @peaceandsport pic.twitter.com/Bo6ItzzXsK— Didier Drogba (@didierdrogba) December 9, 2020
Матч был прерван на 13-й минуте из-за того, что резервный арбитр Себастьян Колцеску сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле.
В итоге матч будет доигран сегодня, начиная с 20.55 по московскому времени. Бригада арбитров была заменена. В УЕФА пообещали расследовать инцидент.
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