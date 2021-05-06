Дрогба эмоционально отреагировал на выход «Челси» в финал Лиги чемпионов
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Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба рад выходу бывшей команды в финал Лиги чемпионов. 43-летний ивуариец выложил эффектное видео на своей странице в Twitter.
«Когда и мужская, и женская команды «Челси» в финале Лиги чемпионов», — написал Дрогба.
Напомним, в среду, 5 мая, «Челси» обыграл «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0) и вышел в финал. Ранее в финал женской Лиги чемпионов пробилась женская команда «Челси», выиграв у «Баварии».
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