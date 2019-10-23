Дриусси, Азмун и Дзюба — в нападении «Зенита» на матч с «Лейпцигом»
18:44
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Лейпцига» на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Оздоев, Барриос, Шатов, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: Лунев, Осорио, Кузяев, Жирков, Смольников, Мак, Ерохин.
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Лукман, Мукьеле, Ляймер, Кампль.
Запасные: Мвого, Сараччи, Айдара, Поульсен, Нкунку, Кунья, Демме,
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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