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Дриусси, Азмун и Дзюба — в нападении «Зенита» на матч с «Лейпцигом»

18:44
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Лейпцига» на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Оздоев, Барриос, Шатов, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Лунев, Осорио, Кузяев, Жирков, Смольников, Мак, Ерохин.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Лукман, Мукьеле, Ляймер, Кампль.

Запасные: Мвого, Сараччи, Айдара, Поульсен, Нкунку, Кунья, Демме,

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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