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Достойный наследник Пеле: Кака провалился с прогнозом на матчи Лиги чемпионов

00:49

Чемпион мира-2002 Кака неудачно сделал прогноз на матчи Лиги чемпионов. Официальный Twitter Лиги чемпионов спросил бразильца, кто выйдет в четвертьфинал в двух играх 7 августа. Кака ответил: «Реал» и «Юве».

В обоих случаях футболист ошибся: «Реал» во второй раз с одинаковым счетом проиграл «Манчестер Сити» (1:2, 1:2), а «Ювентус», несмотря на победу над «Лионом» (2:1), вылетел из-за правила выездного гола (первый матч — 0:1).

В комментариях Кака уже сравнили с его знаменитым соотечественником — Пеле. Трехкратный чемпион мира славится тем, что часто ошибается с прогнозами на футбольные матчи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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