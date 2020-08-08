Достойный наследник Пеле: Кака провалился с прогнозом на матчи Лиги чемпионов

Чемпион мира-2002 Кака неудачно сделал прогноз на матчи Лиги чемпионов. Официальный Twitter Лиги чемпионов спросил бразильца, кто выйдет в четвертьфинал в двух играх 7 августа. Кака ответил: «Реал» и «Юве».

Kaka should probably stop predicting games. ? pic.twitter.com/kA9TC9Vw7Q — FutbolBible (@FutbolBible) August 7, 2020

В обоих случаях футболист ошибся: «Реал» во второй раз с одинаковым счетом проиграл «Манчестер Сити» (1:2, 1:2), а «Ювентус», несмотря на победу над «Лионом» (2:1), вылетел из-за правила выездного гола (первый матч — 0:1).

В комментариях Кака уже сравнили с его знаменитым соотечественником — Пеле. Трехкратный чемпион мира славится тем, что часто ошибается с прогнозами на футбольные матчи.