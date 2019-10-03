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Донни ван де Бек: «У нас блестящий вратарь. Онана — ключевой игрок «Аякса»

04:16
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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек после победы над «Валенсией» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что в первом тайме соперник играл лучше.

— Пожалуй, в первом тайме «Валенсия» играла куда лучше нас, — цитирует пресс-служба УЕФА ван де Бека. — Оборонялись мы неважно. Если прессинговать, то футболисты «Валенсии» очень легко играют через центр. После перерыва нам удалось прибавить. Забили красивые голы и выиграли с крупным счетом. Вообще, сегодня мы создали много опасных моментов и хорошо ими воспользовались. Наверное, могли забивать даже больше.

У нас блестящий вратарь. Это ключевой игрок «Аякса», который регулярно нас выручает. Шесть очков в двух матчах — хороший старт, но нужно продолжать в том же духе. «Валенсия» играла совсем неплохо, просто не смогла забить. Это и стало решающим фактором.

Валенсия — Аякс

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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