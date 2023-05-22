Доннарумма: «Я уверен, что однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов.

«Мы действительно хотели дойти до конца. Мы хотели пройти весь путь. Но Лига чемпионов не должна становиться навязчивой идеей. Я уверен, что однажды мы выиграем ЛЧ, потому что клуб и его фанаты это заслуживают. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы подняться на вершину.

Некоторые сезоны складываются тяжелее других. Это нормально, таков футбол. Мы хотели выступить лучше, добиться большего, но не вышло. Но мы точно лучше выступим в следующем сезоне», — приводит слова Доннаруммы Telefoot.

«ПСЖ» в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов уступил «Баварии».