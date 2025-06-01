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Доннарумма о своем будущем в «ПСЖ»: «Уйду ли я? Посмотрим, что будет»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма после победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (5:0) поделился мнением о своем будущем во французском клубе.

«Новый контракт или уход из клуба? Посмотрим, что будет... Я не знаю. Сейчас самое время насладиться этим волшебным сезоном. Я поеду в отпуск, а там посмотрим», — приводит слова Доннаруммы Sky Sports.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.

Кроме того, это второй трофей для французских клубов. До этого только «Марсель» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-1992/93.

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Джанлуиджи Доннарумма
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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