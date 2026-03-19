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19 марта, 02:24

Собослаи: «Мне не важно, когда и как именно забивать за «Ливерпулю»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мохамед Салах и Доминик Собослаи.
Фото Reuters

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал победу над «Галатасараем» (4:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В этой встрече венгр забил гол.

«Вообще говоря, мне не важно, когда и как именно забивать. Просто хочется делать все возможное для успеха команды. Раз это произошло в такой игре, я очень этому рад. Я уже видел траекторию своего движения и то, как мяч до меня дойдет. Реагировал по ситуации, так как был очень близко к защитной линии. И, кажется, я не только правоногий.

Сравнения с Джеррардом? Это приятно. Будучи ребенком, я смотрел, как он играет, а теперь ношу восьмой номер на спине. Это невероятные чувства и, думаю, это всех нас воодушевляет. Легенда клуба — больше и добавить нечего», — приводит официальный сайт УЕФА слова Собослаи.

В первом матче «Галатасарай» выиграл со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
18 марта, 23:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Галатасарай
&laquo;Бавария&raquo; сыграет с &laquo;Реалом&raquo; в&nbsp;1/4 финала Лиги чемпионов.«Бавария» зарубится с «Реалом» в 1/4 финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Доминик Собослаи
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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