Собослаи: «Мне не важно, когда и как именно забивать за «Ливерпулю»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал победу над «Галатасараем» (4:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В этой встрече венгр забил гол.

«Вообще говоря, мне не важно, когда и как именно забивать. Просто хочется делать все возможное для успеха команды. Раз это произошло в такой игре, я очень этому рад. Я уже видел траекторию своего движения и то, как мяч до меня дойдет. Реагировал по ситуации, так как был очень близко к защитной линии. И, кажется, я не только правоногий.

Сравнения с Джеррардом? Это приятно. Будучи ребенком, я смотрел, как он играет, а теперь ношу восьмой номер на спине. Это невероятные чувства и, думаю, это всех нас воодушевляет. Легенда клуба — больше и добавить нечего», — приводит официальный сайт УЕФА слова Собослаи.

В первом матче «Галатасарай» выиграл со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».