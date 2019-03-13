Доменико Тедеско: "Нет смысла оправдываться"

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:7) отметил, что нужно поскорее забыть эту встречу.

- Нет смысла оправдываться, - цитирует официальный сайт УЕФА Тедеско. - Если бы мы проиграли 0:2 или с меньшей разницей, можно было бы анализировать свою эффективность. А с таким поражением лучше просто забыть все как можно быстрее. Следующие пару недель будут очень тяжелыми...