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Дом Бертрана Траоре ограбили перед матчем Лиги чемпионов

02:43

Дом вингера «Лиона» Бертрана Траоре? был ограблен во вторник вечером. Как сообщает lyonmag.com, игрок узнал о случившемся перед матчем против «Бенфики» в Лиге чемпионов (3:1). Мысли о случившемся не помешали буркинийцу забить третий гол своей команды.

Лион — Бенфика

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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