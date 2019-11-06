Дом Бертрана Траоре ограбили перед матчем Лиги чемпионов
02:43
Дом вингера «Лиона» Бертрана Траоре? был ограблен во вторник вечером. Как сообщает lyonmag.com, игрок узнал о случившемся перед матчем против «Бенфики» в Лиге чемпионов (3:1). Мысли о случившемся не помешали буркинийцу забить третий гол своей команды.
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