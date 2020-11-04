Вратарь «Локомотива» Гильерме после матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1) отметил эмоциональность игры. Также он считает, что мог спасти команду в эпизоде с пропущенным голом.

— Когда мы играем в Лиге чемпионов, особенно дома, эмоции всегда прекрасные, — цитирует пресс-служба клуба Гильерме. — Болельщики всегда нас поддерживают. Сегодня мы вновь показали, что можем играть с командами топ-уровня. У нас есть потенциал, мы играем в Лиге чемпионов третий сезон подряд. Но нельзя играть так только в Лиге чемпионов. Чтобы каждый год попадать в Лигу чемпионов, нужно выступать хорошо в чемпионате России. Нам этого не хватает. Эмоции, которые были сегодня на поле, нужны в каждой игре. Надеюсь, что в матче с «Динамо» мы продемонстрируем такой же уровень.

— Вы сегодня делали сумасшедшие сэйвы. Самый сложный матч в жизни?

— Всегда тяжело играть против таких команд. Иногда ты выручаешь, иногда нет. Считаю, что должен был спасать в эпизоде с пропущенным голом. Не скажу, что это самая сложная игра, но одна из. В Лиге чемпионов не бывает легких матчей. С «Ред Буллом» тоже было тяжело.