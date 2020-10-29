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Дочь Семака пожаловалась на оскорбления после поражения «Зенита» в Лиге чемпионов

09:36
Публикация Анны Семак. Фото Instagram
Публикация Анны Семак. Фото Instagram
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Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в сторис в Instagram пожаловалась на оскорбления после матча 2-го тура Лиги чемпионов, в котором российский клуб уступил дортмундской «Боруссии» (0:2). После двух игр питерцы занимают последнее место в группе F с нулем очков.

«Очень много критики. И так мало слов поддержки, когда это действительно необходимо. Я люблю «Зенит». Как в момент ярких побед, так и в тяжелые дни поражений. Почему-то многие незнакомые люди считают нужным написать мне пару гадких слов, оскорблений. Так вот, я таких людей блокирую. Потому что семья — это святое. Моя семья. Мой клуб. За свою семью я горой. И за любимый «Зенит». Люби «Зенит» больше побед. Их впереди еще много. P. S. Папа у меня самый крутой. И я его очень люблю», — написала Майя Семак.

Боруссия Д — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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