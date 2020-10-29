Дочь Семака пожаловалась на оскорбления после поражения «Зенита» в Лиге чемпионов

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в сторис в Instagram пожаловалась на оскорбления после матча 2-го тура Лиги чемпионов, в котором российский клуб уступил дортмундской «Боруссии» (0:2). После двух игр питерцы занимают последнее место в группе F с нулем очков.

«Очень много критики. И так мало слов поддержки, когда это действительно необходимо. Я люблю «Зенит». Как в момент ярких побед, так и в тяжелые дни поражений. Почему-то многие незнакомые люди считают нужным написать мне пару гадких слов, оскорблений. Так вот, я таких людей блокирую. Потому что семья — это святое. Моя семья. Мой клуб. За свою семью я горой. И за любимый «Зенит». Люби «Зенит» больше побед. Их впереди еще много. P. S. Папа у меня самый крутой. И я его очень люблю», — написала Майя Семак.