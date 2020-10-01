«Добро пожаловать в клуб». «Зенит» поздравил «Краснодар» с выходом в групповую стадию Лиги чемпионов
03:08
«Краснодар» обыграл ПАОК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1). Краснодарская команда впервые вышла в групповую стадию. «Зенит» в Twitter поздрали «быков» с этим достижением.
Пресс-служба сине-бело-голубых отметила аккаунт «Краснодара» и прикрепила GIF-анимацию, на которой герой популярного мультсериала произносит: «Welcome to the club! (Добро пожаловать в клуб)».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»