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«Добро пожаловать в клуб». «Зенит» поздравил «Краснодар» с выходом в групповую стадию Лиги чемпионов

03:08
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«Краснодар» обыграл ПАОК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1). Краснодарская команда впервые вышла в групповую стадию. «Зенит» в Twitter поздрали «быков» с этим достижением.

Пресс-служба сине-бело-голубых отметила аккаунт «Краснодара» и прикрепила GIF-анимацию, на которой герой популярного мультсериала произносит: «Welcome to the club! (Добро пожаловать в клуб)».

ПАОК — Краснодар

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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