«Добро пожаловать в клуб». «Зенит» поздравил «Краснодар» с выходом в групповую стадию Лиги чемпионов

«Краснодар» обыграл ПАОК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1). Краснодарская команда впервые вышла в групповую стадию. «Зенит» в Twitter поздрали «быков» с этим достижением.

Пресс-служба сине-бело-голубых отметила аккаунт «Краснодара» и прикрепила GIF-анимацию, на которой герой популярного мультсериала произносит: «Welcome to the club! (Добро пожаловать в клуб)».