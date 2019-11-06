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«Добо пожаловать в мемный клуб, бро». Миши Батшуайи отреагировал на автогол Кепы

16:21
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага отметился курьезным автоголом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:4). Мяч, отскочив от штанги, попал в лицо голкиперу и залетел в ворота.

— Добро пожаловать в мемный клуб, бро, — написал в своем Twitter форвард лондонцев Миши Батшуайи. На чемпионате мира прошлого года во время празднования гола Аднана Янузая форвард со всей силы ударил по мячу в штангу — он отрикошетил игроку в лицо.

— Ахаха, я знал, что будет много упоминаний, — впоследствии прокомментировал этот эпизод бельгиец. —  Почему я такой глупый, брат? Празднование из Fortnite (таковым пользуется Антуан Гризманн. — Прим. «СЭ») переоценено, так что мне пришлось придумать что-то новое.

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