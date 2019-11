«Добо пожаловать в мемный клуб, бро». Миши Батшуайи отреагировал на автогол Кепы

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага отметился курьезным автоголом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:4). Мяч, отскочив от штанги, попал в лицо голкиперу и залетел в ворота.

— Добро пожаловать в мемный клуб, бро, — написал в своем Twitter форвард лондонцев Миши Батшуайи. На чемпионате мира прошлого года во время празднования гола Аднана Янузая форвард со всей силы ударил по мячу в штангу — он отрикошетил игроку в лицо.

Never mind Danny Dyer. Has there been a better metaphor for Brexit than Michy Batshuayi's victory celebration turned into a humiliating act of self harm? The fact that he did it in front of the whole world makes it even more fitting pic.twitter.com/cJPijIPWD9