Сенников: «У «ПСЖ» только Мбаппе не уступает по скорости игрокам «Баварии»

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился мнением по поводу матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедших на этой неделе.

— У «ПСЖ», конечно, были моменты, но «Бавария» — очень целостная команда, с которой играть сложно, поэтому у французов не получилось реализовать свои моменты. «ПСЖ» не мог долго играть в закрытый футбол. По движению, скорости, немцы выглядят лучше. Мбаппе не уступает по скорости, но другие футболисты «ПСЖ» уступают игрокам «Баварии».

«Милан» понравился тем, что вышел из ямы, потому что несколько матчей подряд команда проигрывала. Все думали, что итальянцы находятся в каком-то кризисе. В матче с «Тоттенхэмом» был закрытый футбол, но «Милан» выстоял и сберег нужную ничью.

«Челси» и «Боруссия» показали хорошую игру. «Челси» не очень хорошо выступает в чемпионате, но в первом матче англичане здорово выглядели, создали много моментов. Они оставили хороший настрой на вторую игру и при своих трибунах задали такой темп, что немцы просто не выдержали. В целом, по двум матчам мне «Челси» больше понравился, — приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

— В паре «Бенфика» — «Брюгге» более-менее были понятны расклады с самого начала: португальцы были фаворитами. Но 1:7 по сумме двух встреч — не слишком ли много?

— Много, но на выезде «Брюгге» просто развалился. Ему было тяжело, потому что «Бенфика» сейчас мощная.

— Кого бы на данный момент назвали главным фаворитом этой Лиги чемпионов?

— Если говорить о тех, кто играл на этой неделе, то отмечу «Баварию» и «Челси». По игре они выделялись. Но есть еще «Реал», который всегда будет претендентом номер один. Надо еще посмотреть, кто на кого попадет в четвертьфинале. Пока сложно сделать прогноз на победителя, потому что есть команды одинакового высокого уровня.

Первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов стали «Бавария», «Милан», «Челси» и «Бенфика».

Следующие матчи 1/8 финала соревнования пройдут 14 и 15 марта. В первой игровой день состоятся матчи «Порту» — «Интер» и «Манчестер Сити» — «Лейпциг», а во второй встретятся «Реал» — «Ливерпуль» и «Наполи» — «Айнтрахт».