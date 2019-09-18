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Дмитрий Сенников: «Хочется, чтобы «Локомотив» справился с «Байером»

06:19
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Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников признался, что его беспокоит, сможет ли его бывшая команда справиться с «Байером» в 1-м туре Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 18 сентября.

— Будет очень сложно, «Байер» в хорошей форме, — цитируют «Известия» Сенникова. — В своих стенах эта команда играет в атакующий футбол. Есть небольшой вопрос, удастся ли «железнодорожникам» сдержать леверкузенцев. Безусловно, тревожат травмы Миранчуков. Их отсутствие может сказаться на конструктиве в атакующей игре. С другой стороны, есть новичок Жоау Мариу. Но сможет ли команда надежно сыграть в обороне... «Локомотив» достаточно часто пропускал в РПЛ. Хочется, чтобы москвичи справились.

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https://iz.ru/922303/sevastian-terletckii/brat-zhivem-loko-startuet-v-lch-minimum-bez-odnogo-iz-miranchukov

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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