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Радченко: «Зенит» не проиграл бы «Баварии» со счетом 2:9»

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Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал разгромную победу «Баварии» над загребским «Динамо» (9:2) в матче Лиги чемпионов.

«Если бы участвовал «Зенит», такого крупного счета бы не было. У «Зенита» есть футболисты европейского уровня, индивидуально очень сильные. Конечно, то, что такие команды попадают в Лигу чемпионов, роняет интерес к турниру», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

«Бавария» вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Динамо» (0) пока идет на последней позиции.

В следующем матче Лиги чемпионов 2 октября «Бавария» сыграет против «Астон Виллы», а «Динамо» в этот же день встретится с «Монако».

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Радченко
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Динамо (Загреб)
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