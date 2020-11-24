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Дмитрий Губерниев: «С тревогой жду матчи «Зенита» и «Краснодара» в ЛЧ»

11:18
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матчей группового турнира Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» и «Лацио» — «Зенит».

— С тревогой жду эти игры, — сказал Губерниев «СЭ». — Сборная, состоящая из футболистов, которые привыкают проигрывать в Лиге чемпионов, эту полосу поражений на себя примеряет. Я очень рассчитываю, что наши футболисты встрепенутся, несмотря ни на что.

У «Краснодара» многое зависит от скамейки, у «Зенита» игра в России и Европе — это две разные истории. Но я верю в чутье Семака, надеюсь, он сможет перестроить игру. К сожалению, в Лиге чемпионов наши команды играют вторым номером, от соперника. Вряд ли тут стоит искать какие-то иные схемы, но и эта философия может принести. Я буду следить и по-прежнему гордо ношу звание единственного в стране футбольного обозревателя! (Сергей Федоров)

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