Дмитрий Губерниев надеется, что «Зенит» не проиграет «Ювентусу» в Лиге чемпионов

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги Чемпионов «Ювентус» — «Зенит».

«Очень сложно будет «Зениту» в Турине, потому что совсем другой уровень. Будет достаточно очень сильных эмоций, и от этого будет многое зависеть. По традиции в матче будет очень много фолов. Искренне надеюсь, что тот уровень мастерства, который показывает «Зенит», не позволит давлеть эмоциям, и команда постарается показать свой максимум. Очень надеюсь, что мы не проиграем», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября 2021 года на стадионе Альянц Стэдиум (Турин, Италия). Начало — в 23:00 по московскому времени.