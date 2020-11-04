Дмитрий Губерниев: «Миранчук, как Петр Великий, пробивает окно в Европу»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» поделился мнением о матче «Локомотива» с «Атлетико» (1:1) в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

— Самое главное — результат, мы не проиграли. «Локомотив» — та команда, которая не боится своих соперников, — сказал Губерниев «СЭ». — И это самое главное. Игру с большой буквы мы у «Локомотива» пока не наблюдаем. Когда мы проигрывали «Атлетико» в прошлом сезоне или три года назад, они нас просто громили. Мы стали очень прагматичными, более психологически устойчивыми и организованными. Больше того — «Атлетико» совсем не впечатлил меня. Они зачастую играли просто на Суареса, который ничем не запомнился. Они мастеровитые, но я не увидел целостной игры гранда у «Атлетико».

Я настаиваю на том, что следующий матч будет решающим для «Локо» — они не потерял шансы на лигочемпионскую весну. Впереди «Атлетико» и домашний матч с «Зальцбургом». «Баварию» оставим за скобках — это команда инопланетного уровня.

— Какое впечатление оставила игра Антона Миранчука?

— Миранчук уже сейчас, как Петр Великий, пробивает окно в Европу. Я переживаю за его брата — видно, что пока он, наверное, не готов. «Аталанте» такой игрок, как Алексей Миранчук, должен пригодиться. А железнодорожник Миранчук в полном порядке, один из сильнейших игроков России сейчас. Я искренне желаю, чтобы в скором будущем он нашел себя в элитной европейской команде. (Константин Колмаков)