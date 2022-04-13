Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Полностью заслуженно идут. Сначала выиграли Лигу Европы, а теперь устраивает сюрприз в Лиге чемпионов. Это здорово! Мне очень приятно, что так происходит. Нельзя сказать, что Эмери маг. Но чудо происходит! Он выиграл три раза подряд Лигу Европы, причем постоянно обновляя состав. Прошлогодняя победа «Вильярреала» не стала для меня сюрпризом. Безусловно, это мастерство исполнителей и рука тренера», — сказал Черышев «СЭ».

Вчера, 12 апреля, «Бавария» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и проиграла испанской команде по сумме двух встреч со счетом 1:2.

В полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Бенфика».