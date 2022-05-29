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Дмитрий Черышев — о победе «Реала» в финале Лиги чемпионов: «Куртуа — лучший игрок этого матча!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«В финале играли две достойные команды, — сказал Черышев «СЭ». — Любая ошибка могла привести к голу, и это случилось со стороны «Ливерпуля». Обе команды очень осторожничали, старались грамотнее сыграть рядом со своими воротами. В первом тайме «Ливерпуль» создавал больше голевых моментов у ворот противника, но воспользоваться этим не смог. Одна ошибка, которая произошла во время матча, привела к голу «Реала». Куртуа — лучший игрок этого матча! Он вытащил 2-3 мертвых мяча. Благодаря его действиям, команда играла более хладнокровно».

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Винисиус. «Реал» завоевал трофей в 14-й раз в своей истории.

ФК Ливерпуль
ФК Реал
Дмитрий Черышев
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