Дмитрий Булыкин: "Встречи с ЦСКА тоже повлияли на вылет "Реала" из всех турниров"

Бывший нападающий "Аякса" Дмитрий Булыкин в интервью "CЭ" поделился впечатлениями о сенсационном выходе амстердамцев в 1 финала Лиги чемпионов после победы над "Реалом" (1:2 дома, 4:1 в гостях).

- Когда вы были игроком "Аякса", в групповой стадии ЛЧ два раза по 0:3 уступили "Реалу". Тогда мадридцы были сильнее нынешних или амстердамцы не настолько хороши?

- "Реал" на ходу находился и Роналду там был. Он очень сильный футболист и много проблем доставил. Поэтому у нас, наверное, не получилась игра тогда, хотя тоже бились и хотели добиться хорошего результата. Но с "Реалом" сложно было конкурировать.

- Можно сказать, что победы ЦСКА в группе над "Реалом" обесценились, потому что сейчас их может обыграть каждый третий?

- Мадрид в чемпионате Испании опустился ниже некуда. Встречи с ЦСКА тоже повлияли на вылет "Реала" из всех турниров. Клуб теперь может долго не прийти в себя.

- Как далеко "Аякс" сможет пройти в ЛЧ?

- Посмотрим, кто попадется в 1/4 финала. "Реал" это одно, но если будет "ПСЖ" или "Манчестер Сити", то придется очень трудно. Впрочем, даже с такими соперниками амстердамцы станут демонстрировать атакующий футбол, который нравится зрителям. При удачном стечении обстоятельств, если будут реализовывать все свои моменты, и против грандов появятся шансы.

- Из того состава, в котором вы играли, сейчас в команде только Дэйли Блинд. Вы с ним поддерживаете связь?

- Я со всеми на связи. И с Блиндом, и с Фертонгеном, и с Эриксеном - теми, кто играл в том "Аяксе". Обмениваемся в социальных сетях поздравлениями, фото. При случае видимся. Когда "Манчестер Юнайтед" приезжал, мы с Лукаку и Блиндом пересеклись. А когда побывали в Лондоне, встречался с Фертонгеном и Алдервейрелдом. (Арман Мкртчян)

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