Дмитрий Булыкин: "Тадич переживает вторую молодость"

Бывший нападающий "Аякса" Дмитрий Булыкин в интервью "CЭ" поделился впечатлениями о сенсационном выходе амстердамцев в 1 финала Лиги чемпионов после победы над "Реалом" (1:2 дома, 4:1 в гостях).

- Многие уверены, что голландский футбол слишком атакующий, и нельзя добиться успехов, проповедуя такую игру. Вчера "Аякс" это опроверг?

- Думаю, да. Потому что такой футбол всем нравится и молодежь, которая проходит через "Аякс", становится классной. Поэтому для меня такой стиль намного лучше, чем закрытый, с автобусом сзади. На поле выходят ради болельщиков. "Аякс" дарит людям праздник, я за такой подход.

- "Реал" играл прагматично?

- Хозяева атаковали, создавали моменты. Попади Варан в самом начале в ворота, а не в перекладину, думаю, все сложилось бы совсем иначе. Но не забил ты - забили тебе. Игра после этого кардинально поменялась. Одним требовалось сравнивать счет, вторые ловили на контратаках. И, естественно, моментов больше создали амстердамцы. "Реал" шел в атаку большими силами, не сказал бы, что выглядел плохо. Но "Аякс" - еще лучше хорошо. Но соглашусь и с тем, что испанцы не те, что с Зиданом и Роналду.

Уход тренера сильно повлиял на команду. Он масштабная и краеугольная фигура для "Реала". И Криштиану многое значил для Мадрида на поле и в раздевалке, был лидером. Замены ему не видно.

- Душан Тадич в 30 лет показывает свой лучший футбол. Именно такого игрока не хватает "Реалу"?

- С Тадичем я выступал в "Твенте", мне приятно, что серб так себя проявил. Думаю, Душан переживает вторую молодость и сейчас на него опять могут обратить внимание топ-клубы. (Арман Мкртчян)

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