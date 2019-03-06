Дмитрий Булыкин: "Обидно, что уже через год "Аякс" раскупят"

Бывший нападающий "Аякса" Дмитрий Булыкин в интервью "CЭ" поделился впечатлениями о сенсационном выходе амстердамцев в 1 финала Лиги чемпионов после победы над "Реалом" (1:2 дома, 4:1 в гостях).

- Проиграть три турнира за неделю - позор для "Реала".

- Это из ряда вон и сейчас последуют оргвыводы. Посмотрим, куда команда станет двигаться дальше. Но из такого нокаута очень тяжело выходить даже "Реалу".

- Многие уверены, что голландцы настроены только на подготовку футболистов на продажу, а еврокубки для них второстепенны стоят. Это правда?

- Чистая. Мы видим, что выращиваются звезды. Если и берутся какие-то возрастные футболисты, то они не глобального уровня, поэтому опытных людей в "Аяксе" немного - это Тадич, Шене и еще парочка. Не стоит задача сделать команду грандом, который выигрывал бы Лигу чемпионов. Но по подготовке футболистов и их продажам в топ-клубы "Аякс" один из лидеров. А при таком подходе действительно непросто взять титул в европейском турнире.

- Вам обидно, что через год этой команды уже не будет?

- Да. Раскупят. Уже на троих футболистов топ-клубы претендуют. Уже кого-то и приобрели. Этого коллектива не станет, но подрастет молодое поколение, которое посмотрит на матчи с "Реалом" и будет стремиться играть так же и за большие деньги уезжать в топ-чемпионаты. А "Аякс" снова будет в плюсе. (Арман Мкртчян)

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