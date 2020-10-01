Дмитрий Булыкин: «Локомотив» и «Зенит» обыгрывали «Баварию», но сейчас ее все боятся"

Бывший форвард сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов. Железнодорожники сыграют в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— Группа серьезная, — заявил Булыкин. — Никто не хотел попасть под «Баварию», и будет очень тяжело. В Лиге чемпионов слабых быть не может, но играть можно с каждым и показать себя на самом высоком уровне. Мы недавно смотрели жеребьевку с Юрием Дроздовым, который рассказывал, как они обыгрывали «Баварию». Это удавалось и «Зениту», но сейчас она настолько сильна, что все ее боятся. Не думаю, что кто-то из «Локомотива» испугается мюнхенцев. Все хотят себя проявить и сыграть как можно лучше в главном еврокубке. (Евгений Белоусов)