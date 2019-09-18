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Дмитрий Баринов: «Постараемся реабилитироваться перед нашими болельщиками»

07:43
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов надеется, что его команда сможет реабилитироваться перед фанатами за выступление в Лиге чемпионов год назад. В 1-м туре красно-зеленые встретяся с «Байером». Игра состоится сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.

— Лига чемпионов — это очень престижный турнир, — цитируют «Известия» Баринова. — В прошлом году мы выступили в нем неудачно. Так что в этом розыгрыше постараемся реабилитироваться перед нашими болельщиками. Хоть группа и очень сложная, мы отдадим все силы, и, дай Бог, получится выйти в плей-офф.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Байер» — «Локомотив».

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Как закончится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив»?
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https://iz.ru/922303/sevastian-terletckii/brat-zhivem-loko-startuet-v-lch-minimum-bez-odnogo-iz-miranchukov

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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