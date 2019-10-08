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Дмитрий Баринов: «От матчей Лиги чемпионов до сих пор мурашки по телу»

00:49

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что до сих пор испытывает особенные чувства перед матчами Лиги чемпионов. Во 2-м туре группового турнира красно-зеленые уступили «Атлетико» (0:2).

— От матчей Лиги чемпионов до сих пор мурашки по телу, когда полный стадион и атмосфера сумасшедшая, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Так на каждом матче Лиги чемпионов. В матче с «Атлетико», если бы не пропустили быстрый гол во втором тайме, игра сложилась совершенно по-другому. Им бы пришлось открываться. Могли бы поймать на контратаке.

— Они действительно так сильны?

— Сильны. Очень сильны в плане физики. Бегают как сумасшедшие. Ну и, конечно, мастерство игроков сказывается.

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