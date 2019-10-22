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Дмитрий Баринов: «Не могу сказать, что есть страх перед «Ювентусом», но волнение присутствует»

03:20
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перед встречей с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что присутствует определенное волнение.

— «Ювентус» — топ-клуб, одна из лучших европейских команд, — цитируют «Известия» Баринова. —  Игра с таким соперником легкой не станет, зато точно будет интересно. Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение присутствует. Важно выйти на поле и сыграть как можно более собранно, концентрируясь на каждом эпизоде. Лига чемпионов ошибок не прощает. Наша главная задача — выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга. После встречи в Грозном у нас началась подготовка к «Ювентусу». Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определённо, прилетели в Турин только за победой.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ювентус — Локомотив

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Дополнительная информация

https://iz.ru/934398/sevastian-terletckii/turinisticheskaia-putevka-udastsia-li-loko-naviazat-borbu-iuventusu

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