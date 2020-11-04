Главный тренер «Баварии» Ханси Флик отметил, что «Зальцбург» не удивил в матче 3-го тура Лиги чемпионов (6:2). По его мнению, игра должна была понравиться зрителям.

— «Зальцбург» играл именно так, как мы себе это представляли, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — После перехвата мяча они быстро переключались, демонстрировали хорошее движение в глубину нашей обороны. Несколько раз они нас поймали. Несмотря ни на что, мы в итоге показали свою силу. Для зрителей это определенно был топ-матч, для тренеров не такой уж топ. С этим нужно жить. После 2:2 мы вернулись в игру и в итоге решили ее в свою пользу".