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«Для зрителей это был топ-матч, а для тренеров — не такой уж топ». Флик — о победе над «Зальцбургом»

05:10

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик отметил, что «Зальцбург» не удивил в матче 3-го тура Лиги чемпионов (6:2). По его мнению, игра должна была понравиться зрителям.

— «Зальцбург» играл именно так, как мы себе это представляли, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — После перехвата мяча они быстро переключались, демонстрировали хорошее движение в глубину нашей обороны. Несколько раз они нас поймали. Несмотря ни на что, мы в итоге показали свою силу. Для зрителей это определенно был топ-матч, для тренеров не такой уж топ. С этим нужно жить. После 2:2 мы вернулись в игру и в итоге решили ее в свою пользу".

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-cl-auswaertsspiel-des-fc-bayern-beim-fc-salzburg

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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