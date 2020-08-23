«Для меня это обычный день: шучу, звоню друзьям»: Кильян Мбаппе — о финале Лиги чемпионов
15:03
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, как проводит день накануне финального матча Лиги чемпионов с «Баварией».
«Думаю, я не лучший пример в этом плане. Я не делаю чего-то особенного. Для меня это будет обычный день.
Я шучу, смотрю фильмы, звоню друзьям. До 19.30 это будет обычный день, а потом я начну настраиваться на игру", — цитирует Мбаппе пресс-служба УЕФА.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа. Начало встречи — в 22.00 мск.
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