Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, как проводит день накануне финального матча Лиги чемпионов с «Баварией».

«Думаю, я не лучший пример в этом плане. Я не делаю чего-то особенного. Для меня это будет обычный день.

Я шучу, смотрю фильмы, звоню друзьям. До 19.30 это будет обычный день, а потом я начну настраиваться на игру", — цитирует Мбаппе пресс-служба УЕФА.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа. Начало встречи — в 22.00 мск.