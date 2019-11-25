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«Для меня большая честь быть частью такого клуба». Полузащитник «Шахтера» Патрик — о переходе в донецкий клуб

13:51
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Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» рассказал, почему он перешел в донецкий клуб.

— Получив предложение от «Шахтера», я подумал, что это может быть прекрасная возможность для меня, — цитирует официальный сайт УЕФА Патрика. — История бразильских игроков в клубе сразу привлекла мое внимание. Это другая страна и другая культура, но тот факт, что в команде так много бразильцев, повлиял на мое решение. «Шахтер» сильно вырос за последние годы и, похоже, продолжит расти дальше. Для меня большая честь быть частью такого клуба, творить его историю, как это делали другие бразильцы.

Манчестер Сити — Шахтер Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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