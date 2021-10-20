Два немецких арбитра — Феликс Брих и Даниэль Зиберт — по-разному относятся к проявлению футболистами грубости и грязной игры. В двух матчах Лиги чемпионов, игравшихся во вторник вечером, эти судьи продемонстрировали неодинаковую трактовку одинаковых моментов.

Зиберт, судивший встречу «Атлетико» — «Ливерпуль» (2:3), совершенно правильно квалифицировал действия Антуана Гризманна, который ударил соперника ногой в голову, и удалил нападающего мадридцев, показав ему на 52-й минуте красную карточку.

Фол Гризманна.

Фол Гризманна.

А вот Брих почему-то пожалел Златана Ибрагимовича. Тот на 87-й минуте встречи «Порту» — «Милан» (1:0) тоже угодил оппоненту ногой в голову, рассек ему лоб, но удаления избежал. Судья вынес ему предупреждение и разрешил продолжить игру.

Фол Ибрагимовича.

Фол Ибрагимовича.