Для Ибры и Гризманна написали разные правила. Шведу разрешают бить других ногой в голову, французу — нет
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Два немецких арбитра — Феликс Брих и Даниэль Зиберт — по-разному относятся к проявлению футболистами грубости и грязной игры. В двух матчах Лиги чемпионов, игравшихся во вторник вечером, эти судьи продемонстрировали неодинаковую трактовку одинаковых моментов.
Зиберт, судивший встречу «Атлетико» — «Ливерпуль» (2:3), совершенно правильно квалифицировал действия Антуана Гризманна, который ударил соперника ногой в голову, и удалил нападающего мадридцев, показав ему на 52-й минуте красную карточку.
Фол Гризманна.
Фол Гризманна.
А вот Брих почему-то пожалел Златана Ибрагимовича. Тот на 87-й минуте встречи «Порту» — «Милан» (1:0) тоже угодил оппоненту ногой в голову, рассек ему лоб, но удаления избежал. Судья вынес ему предупреждение и разрешил продолжить игру.
Фол Ибрагимовича.
Фол Ибрагимовича.
Последствия фола Ибрагимовича.
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