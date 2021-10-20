Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов
Судейство

Для Ибры и Гризманна написали разные правила. Шведу разрешают бить других ногой в голову, французу — нет

00:15
Фол Гризманна. Фото Reuters Фол Гризманна. Фол Гризманна. Фол Ибрагимовича. Фол Ибрагимовича. Последствия фола Ибрагимовича.
Фол Гризманна. Фото Reuters
Теги:

Два немецких арбитра — Феликс Брих и Даниэль Зиберт — по-разному относятся к проявлению футболистами грубости и грязной игры. В двух матчах Лиги чемпионов, игравшихся во вторник вечером, эти судьи продемонстрировали неодинаковую трактовку одинаковых моментов.

Зиберт, судивший встречу «Атлетико» — «Ливерпуль» (2:3), совершенно правильно квалифицировал действия Антуана Гризманна, который ударил соперника ногой в голову, и удалил нападающего мадридцев, показав ему на 52-й минуте красную карточку.

Фол Гризманна.
Фол Гризманна.
Фол Гризманна.
Фол Гризманна.

А вот Брих почему-то пожалел Златана Ибрагимовича. Тот на 87-й минуте встречи «Порту» — «Милан» (1:0) тоже угодил оппоненту ногой в голову, рассек ему лоб, но удаления избежал. Судья вынес ему предупреждение и разрешил продолжить игру.

Фол Ибрагимовича.
Фол Ибрагимовича.
Фол Ибрагимовича.
Фол Ибрагимовича.
Последствия фола Ибрагимовича.
Последствия фола Ибрагимовича.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Французский эксперт заявил о предсказуемости ответа России на решение НАТО
4
6
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры