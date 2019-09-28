Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Дли зрителей финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге организуют шаттлы и бесплатный проезд

11:56

Власти Санкт-Петербурга планируют запустить специальные шаттлы для зрителей финала Лиги чемпионов в 2021 году от основных транспортных узлов до стадиона. Также ожидается, проезд в общественном транспорте для обладателей билетов на игру будет бесплатным.

— Непосредственно в день проведения матча держателям билетов будет предоставлено право на бесплатный проезд городским общественным транспортом, — цитирует ТАСС вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова. — Кроме того, в целях обеспечения максимально комфортных условий, мы планируем запуск отдельных автобусов-шаттлов для доставки болельщиков от основных транспортно-пересадочных узлов до футбольного стадиона.

В Любляне 24 сентября на заседании исполкома УЕФА было объявлено, что в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге, игра состоится на стадионе «Газпром-Арена» на Крестовском острове.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6940148

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир