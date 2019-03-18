Дисциплинарное дело в отношении Роналду будет рассмотрено 21 марта

Дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит дело в отношении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду 21 марта, информирует пресс-служба организации. 34-летний португалец показал неприличный жест во время ответного матча 1/8 финала против "Атлетико" (3:0).

Роналду в ответном матче против "Атлетико" повторил жест главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне, во время первой игры схватившегося руками за область паха и повернувшегося к трибунам. Специалист был оштрафован на 20 тысяч евро.

Мадридский клуб подал жалобу в УЕФА в связи с тем, что Роналду нанес серьезное оскорбление сектору гостей. Португальцу грозит штраф, он также может быть дисквалифицирован.

В текущем сезонге Роналду провел 7 матчей за "Ювентус" в Лиге чемпионов, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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