Дирижер Мастранджело пожелал «Интеру» победы в Лиге чемпионов

Итальянский и российский дирижер Фабио Мастранджело поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

31 мая в решающем матче сыграют «ПСЖ» и «Интер». Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Разумеется, я буду болеть за «Интер». Мне кажется, они очень удачно выступают. Конечно, было много страстей, особенно против «Барселоны». Мы все это видели, спорили бесконечно — и после первой игры, и после второй. «Интер» — солидная команда», — цитирует Мастранджело ТАСС.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» выбил «Барселону» (3:3, 4:4 д. в.), а «ПСЖ» оказался сильнее лондонского «Арсенала» (1:0, 2:1).

Парижане могут впервые в истории выиграть турнир. Ранее «ПСЖ» один раз выходил в финал Лиги чемпионов. «Интер» трижды выигрывал трофей.

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